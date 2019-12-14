Пресс-служба МЧС РФ сообщила, о пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, семь – пострадали.

Пресс-служба МЧС РФ сообщила, о пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени. Один человек погиб, семь – пострадали.По предварительным данным, в основном пострадавшие получили отравление продуктами горения.В настоящее время пожар потушен. В тушении пожара было задействовано 72 человека, передает РИА Новости.Сотрудники МЧС эвакуировали 116 человек и 13 спасли.Причины пожара устанавливаются. Среди основных версий — электротехнические проблемы и неосторожное обращение с огнем, возможно, при курении.