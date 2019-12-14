Но привзал не делать это искусственно.

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставок по ипотеке, при этом не делать это искусственно. По его словам, уменьшение ипотечной ставки по всей стране искусственными способами может разогнать инфляцию."Искусственно это очень опасно делать в масштабах всей страны, это может повлиять на экономику, на макроэкономические показатели, подтолкнуть саму инфляцию", - объяснил глава государства, чьи слова приводят РИА Новости.Тринадцатого декабря Центробанк России опустил ключевую ставку на 0,25% – до 6,25%. Это уже пятое снижение в 2019 году.