Мама Владимира Преснякова – Елена – решила раскрыть одну из самых печальных тайн своего звездного сына. Женщина рассказала о том, как мужчина переживал развод с одной из бывших пассий.

Мама Владимира Преснякова – Елена – решила раскрыть одну из самых печальных тайн своего звездного сына. Женщина рассказала о том, как мужчина переживал развод с одной из бывших пассий.Еленя Преснякова – одна из тех редких свекровей, которой удается сохранять добрые отношения с невестками, причем как с настоящей, так и с бывшими. Женщина до сих пор тепло относится и к Кристине Орбакайте, и к Елене Ланской, но также она не обходит вниманием нынешнюю жену Владимира – Наталью Подольскую."Я по натуре – человеколюб, понимаю любого, поэтому и с невесткамисойтись не составило труда. У меня их три – две бывшие, одна настоящая.но все одинаково горячо любимые и родные. Натусик у нас замечательная,Крисуля – потрясающая, Леночка – прекрасная. Из них мамулечкой меня зовет Туся, Крис звала тетей Леной, а Лена – по имени. И уже третий год я еще, можно сказать, внучатая свекровь для Аленочки – жены моего внука Никитоса", – рассказала Елена.Впрочем, бывало и так, что бывшие жены могли больно задеть Преснякова. Так женщина вспомнила, как вел себя Владимир после разрыва с Кристиной Орбакайте."Думаю, Крисуля рассталась с Вовой из-за того, что сама началаработать... Вове хотелось, чтобы она больше времени проводила в семье,как его мама, то есть я... Приехал как-то, прислонился к печке,отвернулся к окошку и расплакался. Сознался, что они расстаются. Оченьпереживал. Но потом сказал: "Вот и Игорь Николаев развелся..." А я ему: "На других не смотри", – подчеркнула Елена в интервью журналу "Антенна".8 Дек 2019 в 11:56 PST