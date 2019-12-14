Также президент поручил создать реестр типовых проектов объектов здравоохранения.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильем. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Принять меры по обеспечению медицинских работников служебным жильём, в том числе в рамках реализации национального проекта "Жильё и городская среда", - говорится в сообщении.Кроме этого, глава государства поручил Минстрою РФ создать реестр типовых проектных решений по объектам инфраструктуры здравоохранения для различных климатических и сейсмических зон страны.