Из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль Орел может доставить к Луне, российские космонавты с избытком веса не смогут полететь к естественному спутнику Земли.

Из-за введенного ограничения на суммарную массу, которую корабль "Орел" может доставить к Луне, российские космонавты с избытком веса не смогут полететь к естественному спутнику Земли.В материалах ракетно-космической корпорации "Энергия", которые оказались в распоряжении РИА Новости, говорится, что корабль может доставить на орбиту Луны груз суммарной массой 420 килограммов. В этот вес должен входить вес членов экипажа и 100 килограммов собственно груза.Получается, что вес каждого космонавта с учетом скафандра не должен быть более 80 килограммов.В настоящее время разрабатывается новый скафандр "Сокол-М" для полетов на корабле "Орел". Его вес будет 10 килограммов. Таким образом вес космонавта на Земле должен быть 70 килограммов максимум.Соответственно, полететь на Луну смогут не все космонавты. В настоящее время в отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 килограммов.Разработка нового российского космического корабля для полетов к Луне ведется уже десять лет. Планируется, что первый полет на орбиту состоится в 2023 году, а высадка российских космонавтов на ее поверхность в 2030.