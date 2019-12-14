Минюст России разработал законопроект, по которому работу всех коллекторов будет контролировать Федеральная служба судебных приставов.

Минюст России разработал законопроект, по которому работу всех коллекторов будет контролировать Федеральная служба судебных приставов. Новая правовая норма, по сути, предполагает реформу деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, Под контроль ФССП попадут также банки, ломбарды, микрофинансовые организации, управляющие компании ЖКХ, операторы связи и другие юридические лица.Требовать долги с граждан с помощью личных встреч, телефонных звонков, "робота-коллектора", а также СМС и голосовых сообщений разрешат только тем юридическим лицам, которые будут включены в реестр ФССП, пишет ТАСС. Для незарегистрированных коллекторов останется лишь один способ — бумажные письма.Если закон примут, судебные приставы начнут контролировать около 43350 коллекторских, микрофинансовых, кредитных, кооперативных организаций, а также управляющих и ресурсоснабжающих организаций и операторов связи.От участников рынка займов начнут требовать хранить аудио и текстовые записи общения с должниками в течение двух лет. Кроме того, организации должны иметь свой интернет-сайт, электронную почту и заключить договор обязательного страхования ответственности.Передача сбора долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги коллекторам и иным сторонним организациям будет запрещена.Закон разрешит работу "роботов-коллекторов", которые обзванивают должников автоматически, но ограничит время, в которое можно беспокоить людей - с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни.Законопроект предусматривает обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности физических лиц в 30-дневный срок.