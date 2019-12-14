65-летняя российская певица поразила зрителей шоу Привет, Андрей! эпатажной выходкой. Ее выход сопровождался песней рэпера Сайго Чайная роза, которую артистка пела в дуэте с исполнителем.

65-летняя российская певица поразила зрителей шоу "Привет, Андрей!" эпатажной выходкой. Ее выход сопровождался песней рэпера Сайго "Чайная роза", которую артистка пела в дуэте с исполнителем.Любовь Успенская появилась перед публикой лежащей в небольшой ванной, которая была наполнена пеной так, что разглядеть можно было только ее голову. Однако после того, как резервуар с артисткой скрылся за ширмой, ведущий Андрей Малахов побежал вслед и вскоре вернулся с пеной на руках.Малахов объявил залу о том, что Успенская действительно была голой. Однако гости шоу и зрители были и без того ошеломлены эффектным номером. Увидев певицу, телеведущая Регина Дубовицкая еще долго сидела за столом с округлившимися от изумления глазами. У Елены Воробей, которая, к слову, прибыла на программу верхом на верблюде, казалось, упадет челюсть.Не растерялся только Филипп Киркоров. Поп-король восхитился появлением певицы, подняв в знак одобрения большой палец. Пользователи Сети, которые увидели фрагмент передачи, напротив, – холодно оценили такую выходку."Бабушки с ума сходят дома ,а тут пожалуйста на показ. Почему бы нам не посмеяться ,шуты в любое время были", – написала одна из них.14 Дек 2019 в 6:02 PST