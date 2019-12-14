На этапе Кубка мира по санному спорту, который в эти дни проходит в канадском Уистлере, россиянка Татьяна Иванова завоевала золотую медаль в одиночном заезде. Она финишировала с лучшим временем – 1 минута 17,378 секунды.

На этапе Кубка мира по санному спорту, который в эти дни проходит в канадском Уистлере, россиянка Татьяна Иванова завоевала золотую медаль в одиночном заезде. Она финишировала с лучшим временем – 1 минута 17,378 секунды.На втором месте расположилась представительница Германии Анна Беррайтер с результатом 1 минута 17,569 секунды. Соотечественница Ивановой Виктория Демченко стала бронзовым призером (1.17,599).Россиянки Екатерина Катникова и Екатерина Батурина заняли соответственно восьмое и 22-е места.