Россиянин Роман Репилов оказался вне конкуренции на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Уистлере. Представитель России показал лучшее время дня в заезде одиночек, преодолев трассу за 1 минуту 39,713 секунды.

Россиянин Роман Репилов оказался вне конкуренции на этапе Кубка мира по санному спорту, который проходит в канадском Уистлере. Представитель России показал лучшее время дня в заезде одиночек, преодолев трассу за 1 минуту 39,713 секунды.Следом за ним расположился трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох. Немецкий саночник уступил Репилову 0,147 секунды. Тройку лучших замкнул Доминик Фишналлер из Италии (+0,171).Россияне Семен Павличенко, Максим Аравин и Александр Горбацевич заняли соответственно 12-е, 19-е и 20-е места.