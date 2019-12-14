Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова снялась в американском сериале режиссера Мими Ледер Утреннее шоу вместе с голливудскими актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон.

Экс-первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова снялась в американском сериале режиссера Мими Ледер "Утреннее шоу" вместе с голливудскими актрисами Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон."Это нереальный опыт – сняться в одном из эпизодов сериала "Утреннее шоу" вместе с приятнейшими девушками, которых только можно повстречать, – написала Шарапова в социальной сети Instagram. – Спасибо Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон за то, какими потрясающими вы были на съемках".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 13 Дек 2019 в 12:52 PSTСтоит отметить, что это не первый актерский опыт Шараповой, ранее она снялась в сериале под названием "Миллиарды", а также приняла участие в съемках фильма "Восемь подруг Оушена", который стал спин-оффом знаменитой трилогии про друзей Оушена.