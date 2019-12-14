В матче за первое место на товарищеском хоккейном турнире NaturEnergie Challenge олимпийская сборная России проиграла национальной команде Швейцарии со счетом 2:8 (0:2, 0:1, 2:5).

В матче за первое место на товарищеском хоккейном турнире NaturEnergie Challenge олимпийская сборная России проиграла национальной команде Швейцарии со счетом 2:8 (0:2, 0:1, 2:5).У победителей встречи покер оформил Ромен Леффель и по разу отличились Томас Рюфенахт, Венсан Праплан, Алессио Бертаджия и Тристан Шервай, а у россиян шайбы забросили Олег Погоришный и Александр Дергачев.Ранее в матче за третье место сборная Норвегии победила национальную команду Словакии со счетом 4:1.