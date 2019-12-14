США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий.
США и Китай достигли соглашения по первой фазе торговой сделки после примерно полутора лет противоречий.
Соглашение предусматривает отмену пошлин на китайский импорт, которые должны были ввести 15 декабря.
В обмен Пекин должен выполнить ряд требований: это увеличение закупки американской сельхозтехники и других товаров и уступки в вопросах интеллектуальной собственности.
Договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на 200 млрд долларов за два года и сократить торговый дефицит США, передает телеканал "Россия 24".