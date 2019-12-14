Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру. Спортсменка не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру. Спортсменка не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира."Она сама сказала, что приостанавливает свою карьеру. Вы знаете, я не ее тренер, я не ее мама. Я из тех людей, которым всегда мало – мне мало одной победы, мне мало двух или пяти побед, – приводит слова Тарасовой Sport24.ru. – Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет".Напомним, Загитова – олимпийская чемпионка 2018 года в личном турнире. На ее счету также серебряная медаль в командных соревнованиях, а также победа на чемпионате мира 2019 года. Помимо этого, золото и серебро чемпионатов Европы.На прошлой неделе 17-летняя спортсменка заняла шестое место в финале Гран-при: по итогам короткой и произвольной программ 17-летняя спортсменка получила 79,60 и 125,63 балла соответственно.