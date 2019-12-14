Суд в Киеве арестовал на два месяца подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фигурантов пятеро, это активные сторонники Майдана.

Суд в Киеве арестовал на два месяца подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Фигурантов пятеро, это активные сторонники Майдана.Среди них — те, кто воевал в Донбассе, и даже, по некоторым данным, причастные к подрыву линий электропередач, ведущих в Крым.Следствие считает, что организовал преступление украинский военный Андрей Антоненко, а исполнителем стала врач Юлия Кузьменко.Ещё двое — супруги Грищенко — задержаны в рамках другого расследования, но проходят и по этому делу. Впрочем, по итогам последнего заседания суда многие сочли, что обвинение разваливается. Так, участницу силовой операции в Донбассе Яну Дугарь и вовсе отпустили под домашний арест.Павел Шеремет погиб в июле 2016 года от взрыва самодельной бомбы. Долгое время расследование почти не двигалось с места. И вот на этой неделе наконец провели обыски, а после на брифинге назвали имена основных фигурантов, сообщает телеканал "Россия 24".