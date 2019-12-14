В 86 лет умер американский актер Дэнни Айелло. По словам его семьи, артист скончался в четверг, 12 декабря, в одном из медицинских учреждений Нью-Джерси, где его лечили от болезни (подробности не поясняются).

В 86 лет умер американский актер Дэнни Айелло. По словам его семьи, артист скончался в четверг, 12 декабря, в одном из медицинских учреждений Нью-Джерси, где его лечили от болезни (подробности не поясняются). О смерти актера сообщает TMZ.Дэнни Айелло родился в 1933 году. Уже с детства он интересовался искусством. Актерскую карьеру Айелло начал лишь в 1972 году. За свою жизнь он сыграл около 90 ролей.Наибольшую популярность Дэнни Айелло принесли роли в фильмах "Крестный отец 2", "Власть луны", "Однажды в Америке", "Леон".