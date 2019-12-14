Завершено строительство первого этапа крупного экологического проекта экотехнопарк Калуга, который предназначен для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов. Построенный объект посетили мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Завершено строительство первого этапа крупного экологического проекта экотехнопарк "Калуга", который предназначен для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов. Построенный объект посетили мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.По словам столичного мэра, сортировочный комплекс является уникальным и одним из самых современных в стране на сегодня. Сергей Собянин отметил, экотехнопарк "Калуга" соответствует всем санитарным и экологическим требованиям. Например, создана система мусоропереработки, сортировки, которая позволяет макисмально отделять полезные фракции от бытовых отходов и пускать их в дальнейшую переработку. Кроме того, по словам мэра, на предприятии построены очистные сооружения, создана система экомониторинга воздуха и земли.Экотехнопарк располагается в Калужской области. Губернатор Анатолий Артамонов отметил, что данный экологический проект является проектом будущего, который необходимо тиражировать по всей стране. Без помощи столицы, как отметил руководитель области, реализовать Экотехнопарк было бы невозможно, поскольку он является дорогостоящим, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.В рамках первого этапа реализации проекта создана производственная площадка для приема, сортировки, переработки и размещения ТКО IV и V класса опасности. Ее площадь составляет 128 гектаров.Основным технологическим сооружением технопарка является сортировочный комплекс, состоящий из двух корпусов общей площадью 23,6 тысячи квадратных метров. Мощность сортировочных линий составляет от 2,3 тысячи до 3,3 тысячи тонн в сутки. Например, во время работы могут извлекаться черные и цветные металлы, бумага, пластик, стекло. По словам Сергея Собянина, в экотехнопарке будут использоваться все новейшие разработки, которые есть в стране.По словам Алексея Гордеева, уникальность проекта заключается в том, что в нем налажена система тщательного контроля. Специальные приборы соответствуют мировым стандартам, они работают в режиме онлайн, что позволяет проверять объект в любое время суток.Во время следующих этапов реализации проекта планируется построить предприятия по переработке вторичного сырья, а также производству товаров народного потребления. Кроме того, планируется создать предприятие, где будет производиться RDF-топливо.Стоит отметить, что в экотехнопарк "Калуга" не будут поставлять отходы I–III класса опасности. Это позволит исключить негативное воздействие на окружающую среду.