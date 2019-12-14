Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева призвала болельщиков прекратить писать оскорбительные комментарии на страницах в социальных сетях спортсменов, их друзей и тренеров.

Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева призвала болельщиков прекратить писать оскорбительные комментарии на страницах в социальных сетях спортсменов, их друзей и тренеров."Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять – мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров, – написала Медведева в сторис Instagram. – Я очень хочу, чтобы фигурное катание снова стало тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле. Давайте любить его вместе".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 14 Сен 2019 в 4:35 PDTРанее другая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла шестое место в финале Гран-при, после чего болельщики и эксперты рекомендовали спортсменке завершить карьеру.Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала экспертов и фанатов, призвавших Загитову завершить карьеру, безжалостными могильщиками. В пятницу, 13 декабря, 17-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры. Алина не выступит на предстоящих чемпионатах России, Европы и мира.