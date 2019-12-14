14.12.2019

2019-12-14 16:00:03

В гостях у спасенных с пушной фермы братцев Лисов

Однажды к нам в гости в телерадиостудию ГТРК «Владимир» приходил настоящий лис! Разумеется, со своей хозяйкой Анной Ненастьевой из Суздальского района.

Тогда Аня рассказала о привычках и повадках Рика, о том, как из бывшего питомца меховой зверофермы можно воспитать домашнего любимца и многое другое.

Так вот, теперь у нее лисиц уже не одна, а шесть!

Она выкупает зверей с пушных ферм и спасла уже больше ста. Таких зверьков уже нельзя выпустить в лес. Они родились в неволе и в дикой природе самостоятельно жить не смогут. Поэтому им ищут новых хозяев, которых крайне строго отбирают из многих желающих.