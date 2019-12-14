Суд в Киеве на два месяца арестовал детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета. Также, по словам главы МВД Украины, во время последних обысков у одного из подозреваемых найдена полуразобранная мина.

Суд в Киеве на два месяца арестовал детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета. Также, по словам главы МВД Украины, во время последних обысков у одного из подозреваемых найдена полуразобранная мина.В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека, сообщает РИА Новости.Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Андрей Антоненко, а исполнителем — детский врач Юлия Кузьменко. Они оба, считают следователи, были замечены у автомобиля Павла Шеремета. Взрывчатку в автомобиль заложила именно девушка. Те же камеры зафиксировали еще одну подозреваемую. Это медсестра Яна Дугарь. За пять дней до преступления она фотографировала камеры наблюдения на телефон.Аваков отметил, что у Антоненко во время обысков была найдена мина (в полуразобранном состоянии), похожая на ту, что взорвала машину журналиста.Последних двух фигурантов, супругов Владислава и Ирину Грищенко, задержали еще в ноябре после неудачного покушения на одного из местных бизнесменов. По версии следствия, в деле Шеремета они занимались приготовлением взрывчатки.Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.