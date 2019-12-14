Мероприятия проводили совместно полицейские и родительская общественность

В средней общеобразовательной школе № 1 имени М.В. Серёгина города Киржача в рамках пропагандистской кампании «Родительский патруль» состоялась совместная акция ГИБДД и родительской общественности.Мероприятие «Мы за безопасность!» было призвано напомнить школьникам и их родителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. В ходе мероприятия инспектор ГИБДД и ребята из школьного отряда ЮИД рассказали учащимся о несложных мерах, которые помогут сохранить жизнь и здоровье юных пешеходов в темное время суток и в условиях плохой видимости. Речь, в частности, шла об использовании светоотражающих элементов на верхней одежде и рюкзаках школьников, которые помогут детям стать заметнее на дороге.Затем к акции присоединились родители и старшеклассники, входящие в «Совет школы». Участники акции проверили у учеников начальной школы наличие фликеров на рюкзаках и верхней одежде. Мониторинг показал, что у 99 % учащихся 1 – 4 классов светоотражающие элементы есть и на рюкзаках, и на одежде.