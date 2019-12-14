Президент России Владимир Путин в субботу внес на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается установить в РФ почетное звание Город трудовой доблести.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы законопроект, который предлагает установить в РФ почетное звание "Город трудовой доблести". Документ размещен в думской электронной базе данных. Звания будут удостоены населенные пункты, внесшие значительный вклад в достижение Победы в войне 1941—1945, а также обеспечившие трудовой подвиг в тылу. В частности, за счет обеспечения бесперебойного производства военной и гражданской продукции на предприятиях. И проявивших при этом трудовой героизм и самоотверженность, уточняется в тексте документа.Ранее Владимир Путин призвал исключить формальный и равнодушный подход к организации мероприятий в Год памяти и славы по случаю 75-летия Победы.