В Южно-Сахалинске стартовал первый на Дальнем Востоке горнолыжный фестиваль. Он называется Вьюжный, продлится неделю.

В Южно-Сахалинске стартовал первый на Дальнем Востоке горнолыжный фестиваль. Он называется "Вьюжный", продлится неделю.Начало — многообещающее. Сегодня открылся сноупарк, а завтра начнет работу гастрономический фестиваль. Также в программе "Вьюжного" массовый костюмированный спуск, танцевальный флэшмоб, битва снежками и вечеринка в честь открытия горнолыжного сезона, передает "Россия 24".Площадка для любителей экстрима построена по просьбам жителей региона, под контролем руководства Сахалинской области."Мы хотим показать, что здесь гостеприимный город. Южно-Сахалинск — это город курорт горнолыжного спорта. Здесь прекрасные горки, 30 километров. Из них 10 километров освещенные, 9 километров искусственное оснеживание. Мы самые первые открываемся в азиатско-тихоокеанском регионе. И самые последние закрываемся. Это будет происходить в середине апреля".