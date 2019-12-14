В регионе обеспеченность врачами составляет 27,7 человек на каждые 10 тысяч населения.

Владимирская область заняла четвертую строчку в ТОП-5 регионов с острым дефицитом врачей от «Новых известий».В рейтинг попали регионы, где врачей настолько мало, что сокращения и оптимизация несёт в себе прямую угрозу здоровью местных жителей. В их список вошла и Владимирская область, несмотря на все принимаемые властям меры.Во Владимирской области обеспеченность врачами составляет 27,7 человек на каждые 10 тысяч населения. Хуже дела обстоят в Курганской, Псковской областях и в Чечне.