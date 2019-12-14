14.12.2019

2019-12-14 10:05:09

Ёлочные игрушки, которые хранят имена и воспоминания

Сколько души было в советских новогодних елках. Наверняка в ваших фамильных чемоданах по-прежнему хранятся елочные украшения СССР, а может и постарше. Кажется все, что происходило в нашей стране отразилось именно в елочных игрушках. Давайте наполним наш дом историей и духовностью и посмотрим на творения, которые невозможно оценить никакими деньгами.

Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Память - хрупкая вещь. Это, как никто другой, знают музейщики. Об удивительных, хрупких экспонатах - ёлочных игрушках, в которых отражается само время, расскажем сегодня, специально для вас.»

Удивительные, тёплые, атмосферные, необыкновенные. И каждая - часть истории страны. Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова замечает: коллекцию хранят, как зеницу ока. А начало ей положила Алиса Аксёнова. Она принесла в фонды первые 20 экспонатов. Традиция украшать рождественское дерево пришла в Россию из Германии. Кстати, самые первые игрушки носили элементы немецкого романтизма.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В самом начале 19 столетия на заводах Гусь-Хрустального стали делать первые стеклянные шары. Но это были даже не столько ёлочные игрушки, сколько развлечение для детей. Шары эти называли галками. И вот прямо перед вами волшебный шар - пример той самой галки.»

"В гостях у Храповицкого". Об игрушках Светлана Мельникова рассказывает в этой новой праздничной фотозоне. На камине - портреты супругов Храповицких. Здесь, на первом этаже Палат, провести семейную фотосессию бесплатно может каждый.

После революции, с 28 по 35 годы в Советском Союзе ёлок не было. Однако, после статьи партийного деятеля Павла Постышева - с призывом подарить ёлки детям - они вернулись на социалистическую родину. В школы, детские сады, дворцы пионеров, и даже колхозы.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Самая старая игрушка в нашей коллекции - это поступление совсем недавнее. Вот такой дирижабль. Эта игрушечка 30-ых годов. Она нам очень дорога, и мы в прямом смысле над ней трясёмся. И к этому же времени относится и вот эта революционная игрушка.»

Отдельная страница - Великая Отечественная война. Ёлки в те страшные годы украшали бантами из бинтов, кусочками ваты, рисунками.



Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Я никогда не забуду, как я была в Севастополе, и мы были в катакомбах, как старожлы рассказывали, что солдаты обороны Севастополя притащили в катакомбы ёлку и украсили её для детей. Представляете, как важно было подарить радость.»

Память о победе над фашизмом - и в этом миниатюрном автомобиле "Победа". Ёлки, говорит Светлана Мельникова, превратились в "гаражи". Из Германии в нашу страну приехали и вот такие свечи. Это образец 30-ых. В 60-ые появились сказочные персонажи. Например, вот такая баба с ухватом. Популярными были сказки Пушкина. В дома и учреждения пришли Деды Морозы и Снегурочки. Эта, внучка Мороза - из ваты - к примеру, 64-ого года рождения. 60-е - эпоха изобретений, торжества науки, покорения космоса. Так родились игрушки необычной геометрической формы. После полёта Юрия Гагарина, конечно, игрушка-космонавт.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника «Мы очень храним осторожно вот такую звезду. Но, когда Юрий Гагарин полетел в космос, звезда уступила место символическому кораблю. Эта пика, это взмывающая ввысь ракета".

После выхода на экраны легендарной "Карнавальной ночи" ёлки страны захватили часы. "На которых 12 без пяти". В числе хрупких раритетов и вот такие бусы. Абсолютно наше изобретение.

Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «Делали их на керосиновых горелочках. Маленькими трубочками выжигали, , разогревали, это была очень серьёзная работа. кропотливая.»

Подобные игрушки из ваты в середине 20 века называли "слюдками". Вату раскрашивали и покрывали клеем или слюдой. Но отголоски того времени можно найти и сегодня. Светлана Мельникова рассказывает: для своей домашней ёлки недавно купила "винтажную" даму с ридикюлем. Руководитель музея уверена: игрушки должны хранить имена и воспоминания.

Конечно, сегодня правят бал дизайнерские ёлки. Но всё-таки Новый год - это не только время волшебства, но и символ прочных семейных традиций. Поэтому, может быть, именно именно игрушки из вашего детства - лучшее украшение вашей ёлки.

Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир"