Анастасия Заворотнюк, которая сейчас усиленно лечится от страшного заболевания, в 2015 году побывала на Святой земле. Актрису застали послушницы монастыря.

Анастасия Заворотнюк, которая сейчас усиленно лечится от страшного заболевания, в 2015 году побывала на Святой земле. Актрису застали послушницы монастыря.Уже который месяц страна объята самыми разнообразными слухами о состоянии Анастасии. То ее парализовало, но потом все пришло в норму, то анонимными Телеграмм-каналами была запущена "утка", что артистка скончалась, однако по последним данным сейчас звезду сериала "Моя прекрасная няня" вновь парализовало, но она проходит лечение в одной из клиник на Рублевке под чутким надзором опытных специалистов.Как бы то ни было, а народ усиленно молится за здоровье звезды отечественного шоу-бизнеса, причем не только в России. Как стало известно, сестры из Горненского монастыря, который Заворотнюк посещала в 2015 году, также беспокоятся за здоровье артистки и просят у высших сил ее выздоровления.Соответствующая информация появилась на странице, посвященной поддержке Анастасии, в социальной сети "Инстаграм". Помимо опубликованного скриншота сообщения, в посте также перечислены другие люди, которые также молятся за здоровье Заворотнюк."Хотим выразить огромную благодарность настоятельнице московскогоПокровского женского монастыря игуменье Феофаниии и всем монахиням, атакже монахиням Серафимо-Дивеевского женского монастыря в Нижегородскойобласти, служителям мужского монастыря Оптина пустынь Калужской области,воронежского храма св. Ксении Петербургской, Новоафонского монастыря вАбхазии, Горненского женского монастыря в Иерусалиме! Ваши постоянныемолитвы дают силу, ваше неподдельное участие очень воодушевляет.Анастасия всегда очень трепетно относится к святым местам, и сейчас длянее очень ценна такая поддержка 🙏🏻🙏🏻🙏🏻", – подчеркнули авторы публикации.13 Дек 2019 в 8:20 PST