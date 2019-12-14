Во время встречи регулярного чемпионата Словакии по хоккею между клубом Банска Бистрица и Попрадом серьезно пострадала местная журналистка Барбора Жачикова. В одном из эпизодов шайба вылетела на трибуны и угодила в лицо девушки, которая в этот момент делала заметки и не следила за игрой.

Во время встречи регулярного чемпионата Словакии по хоккею между клубом "Банска Бистрица" и "Попрадом" серьезно пострадала местная журналистка Барбора Жачикова. В одном из эпизодов шайба вылетела на трибуны и угодила в лицо девушки, которая в этот момент делала заметки и не следила за игрой.В результате у журналистки были диагностированы сотрясение мозга, перелом кости лица, а также сильное повреждение глаза, сообщает iDNES.cz. В данный момент врачи борются за сохранение зрения пострадавшей. Позже ей предстоит пройти не одну пластическую операцию.На своей странице в Facebook девушка поблагодарила всех сочувствующих за слова поддержки, заявив, что она вернется "более сильной, чем была раньше".