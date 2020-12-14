За неделю во Владимирской области произошло 39 ДТП с пострадавшими. В них погибли 4 человека, 49 получили травмы, в том числе и 2 детей. Еще в 321 аварии пострадали только транспортные средства. За

За неделю во Владимирской области произошло 39 ДТП с пострадавшими. В них погибли 4 человека, 49 получили травмы, в том числе и 2 детей. Еще в 321 аварии пострадали только транспортные средства. За прошедшие 7 дней водители съезжали в кювет, выезжали на встречку, сбивали лосей на трассе и даже врезались в многоквартирные дома. Так в