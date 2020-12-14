Бюджет Владимирской области принят с учетом поправок депутатов Заксобрания. Ко второму чтению в проект главного финансового документа региона было внесено 138 поправок. Среди самых важных

Бюджет Владимирской области принят с учетом поправок депутатов Заксобрания. Ко второму чтению в проект главного финансового документа региона было внесено 138 поправок. Среди самых важных – перераспределение денег на ремонт дорог в районах. Народные избранники говорили о том, что в нормативном состоянии надо поддерживать не только региональные трассы, но и муниципальные дороги. Вопрос об этом