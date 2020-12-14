Соглашение между компаниями поможет стабилизировать ситуацию в сфере торговли, считают в министерствах.

Бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло с 1 января 2021 года на следующие три месяца. Об этом Известиям рассказали два источника на рынке, которые участвуют в совещаниях с ведомствами (Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС) по вопросу стабилизации цен в РФ. Речь идет о 95 рублях за 1 литр подсолнечного масла при покупке продукции у производителей и 110 рублях — на полке, а также о 36 и 45 рублях за 1 кг сахара соответственно. По словам собеседников Известий, новая договоренность будет закреплена в форме соглашения между компаниями.Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал Известиям, что производители поддерживают новый формат работы. Он отметил, что сейчас компании зажаты между сельхозпроизводителями, у которых норма прибыльности 300%, и торговыми сетями, у которых наценка 50%. В союзе рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования.Проблему роста цен на базовые продукты 9 декабря во время совещания по экономическим вопросам поднял Владимир Путин. Глава государства, к примеру, отметил, что подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука — на 12,9% хлеб и хлебобулочные изделия — на 6,3%. Президент потребовал нормализовать ситуацию и не рассказывать сказки.Между тем, в среднем по России затраты россиян на покупку основных продуктов питания в воскресенье, 13 декабря, по отношению к среде, 9 декабря, не изменились. Об этом свидетельствуют оперативные данные Платформа ОФД, с которыми ознакомились Известия. Так, средний чек покупки сахара-песка и хлеба (дарницкого) в воскресенье составил 55 рублей за упаковку и 28 рублей соответственно, величины не изменились по сравнению с 9 декабря. Средняя стоимость приобретения подсолнечного масла увеличилась лишь на 2 рубля до 103 рублей, пшеничной муки — на 3 рубля до 70 рублей.