Во Владимире прошел III Молодежный межрегиональный парламентский саммит «Политический рубеж».В нем приняли участие представители молодежных парламентских структур из 26 регионов России.

Во Владимире прошелIIIМолодежный межрегиональный парламентский саммит «Политический рубеж».В нем приняли участие представители молодежных парламентских структур из 26 регионовРоссии.Владимир Киселев, председатель ЗС Владимирской области:- Самое главное - эта площадка понравилась тем, ради кого все и затевалось: молодым парламентариям, лидерам молодежного общественного мнения.Тогда, 2 года назад, внимание форуму со стороны участников из разных регионов России было оказано, скорее, авансом. Но сейчас «Политический рубеж» - это имя, заслуженная репутация и авторитет не только у молодежной аудитории, но и среди состоявшихся политиков!Напомним,первый саммит прошел в мае 2018 года.Председатель Молодежного парламента при ГосдумеМария Воропаева отметила, что «Политический рубеж» задумывался как дискуссионная площадка ЦФО, но география расширилась . Теперь аудиторию саммита оценивают в полтора миллиона человек.Работа саммита проходила на двух онлайн-площадках. Вначале участники поделились лучшими практиками работы регионов в период пандемии.Затемактивисты 33-го региона переключились на площадку муниципальных образований Владимирской области. Говорили о самых интересныхмолодежных проектах в регионе.Максим Быстров, председатель Молодежной думы при ЗС Владимирской области:- Мы представили работу Молодежной думы при ЗС. Рассказали о реализованных проектах в 2020 году, наших социальных инициативах. Коллеги это оценили. Уверен, что наш опыт поможет другим коллегам в реализации их инициатив