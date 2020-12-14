13 декабря 2020 года на 84-м году жизни.

13 декабря 2020 года на 84-м году жизни.Ипполит Алексеевич прожил большую, яркую жизнь, посвятив ееслужению Отечеству и людям. Родился 19 января 1937 года в украинской крестьянской семье в селе Россоша, Винницкой области, будучи ребенком, пережил все ужасы войны и немецкой оккупации.В 1956 году, будучи 19-летним юношей, он трудился шахтером в Донецкой области, в 1957 году был призван на службу в Советскую Армию, по окончании которой поступил на юридический факультет Львовского государственного университета.Дальнейшая жизнь Ипполита Алексеевича была неразрывно связана с работой в органах прокуратуры, куда он поступил в августе 1965 года на должность стажера прокуратуры г. Черкассы Украинской ССР. Но в этом же году Ипполит Алекссеевич подал рапорт о переводе в прокуратуру Владимирской области, в связи с переездом по месту жительства семьи.С 1965 по 2004 годы Ипполит Алексеевич проходил службу в органах прокуратуры Владимирской области: следователь, помощник Александровского городского прокурора,прокурор Петушинского района, Владимирский транспортный прокурор, старший помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, начальник следственного управления прокуратуры области, с 1992 по 1997 годы занимал должность заместителя прокурора области, с 1997 года году трудился начальником отдела по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и прокурором этого отдела.Ипполит Алексеевич был подлинным патриархом и хранителем традиций владимирской прокуратуры. Все свои силы, профессиональный опыт, житейскую мудрость и энергиюотдавал защите прав граждан, укреплению законности и борьбе с преступностью. Обладая острым и проницательным умом,искрометным юмором, он был надежным товарищем, искренне и чутко реагировал на чужую боль и беду.Его трудовая деятельность многократно положительно отмечена Генеральным прокурором Российской Федерации, прокурорами РСФСРВладимирской области.В 1992 году Ипполит Алексеевич награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры», в 1995 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный юрист России».Светлая память об Ипполите Алексеевиче навсегда сохранится в памяти его коллег и соратников.Коллектив прокуратуры Владимирской области, Совет ветеранов прокуратуры области выражают глубокие соболезнования родным и близким Ипполита Алексеевича.