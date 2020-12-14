В Законодательном Собрании сочли нелогичным и непоследовательным отклонение главой области не основного закона, а собственных же предложений.
В Законодательном Собрании сочли нелогичным и непоследовательным отклонение главой области не основного закона, а собственных же предложений.
Они были сделаны самим губернатором и прокуратурой области, учтены парламентариями и включены в новую редакцию закона, сообщила пресс-служба ЗС.
Благодаря преодолению вето, парламентарии оставили в силе вторую редакцию закона о приватизации - с учетом поправок.
Напомним, что этот закон
Однако , ссылаясь на некие коррупционные лазейки", которые в нем усмотрела его команда.