В России растет число желающих сделать прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса Фонда Общественное мнение (ФОМ). Наибольшее доверие вызывает вакцина отечественного производства – в ее пользу высказались 66% респондентов.

В России растет число желающих сделать прививку от коронавируса, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Наибольшее доверие вызывает вакцина отечественного производства – в ее пользу высказались 66% респондентов.На данный момент прививку от коронавируса готовы сделать 42% россиян. В сентябре-октябре этот показатель составлял 23%.Опрос ФОМ проводился в ноябре. Участвовали три тысячи человек. 63% опрошенных заявили, что знают о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V". Из них 75% следят за информацией о ее клинических испытаниях.Из тех, кто определился в своем отношении к вакцинации, 80% видят в прививках пользу. А более 56% уверены, что вакцинация сможет остановить пандемию коронавируса.В ФОМ делают вывод, что установка на участие в вакцинации с ориентацией на российский препарат широко распространена. "Возможен устойчивый рост спроса на нее в дальнейшем по мере эмпирического подтверждения эффективности и безопасности вакцины", – отмечают в фонде.Первой зарегистрированной в мире вакциной стала российская "Спутник V". Она разработана в центре эпидемиологии имени Гамалеи. Исследования с участием десятков тысяч добровольцев показали, что эффективность препарата составляет 92%.В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми препарат получают врачи и учителя.