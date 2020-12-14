В Коврове появился первый Эко-пункт, в котором не только принимают мусор, пригодный для переработки, но еще и платят за это деньги. Как работает Эко-пункт?

В Коврове появился первый Эко-пункт, в котором не только принимают мусор, пригодный для переработки, но еще и платят за это деньги. Как работает Эко-пункт?Здесь начинается рециклинг - технология переработки отходов, которая превращает ненужный мусор в нужное вторичное сырье. Первый, но не последний, экопункт 33 региона на днях открылся в Коврове.Елена Фомина, глава города Коврова:- Для нашего города Коврова это положительный момент. Такие экопункты будут размещены и на других территориях. На сегодняшний день размещены ещё два Экопункта и на следующей неделе начнут функционировать. Это в районе территории микрорайона Малеевка, улица Фрунзе, а так же в районе Октябрьского рынка.Ещё 5 заявок в Коврове уже поданы!Альберт Скворцов, заместитель директора ООО «Биотехнологии»:- Нацпроект экология, который подразумевает всё большее и большее количество обработанных отходов для того, чтобы как можно меньше закапывали, как можно больше обрабатывали и перерабатывали. Этот пункт - это один из шагов, который позволит осуществить эту идею.Макулатура, пластик и пленки, стекло, алюминиевые банки и батарейки, - все это можно принести сюда. Почти за каждую фракцию вы получите деньги. Таким образом, сдача вторсырьяне только может компенсировать плату за утилизацию, но и позволит немного подзаработать.- У нас с собой не так много мусора. Пара бутылок и пластиковые пакеты. Посмотрим, что за них можно выручить.- Здравствуйте,- Здравствуйте!Это у нас бумага. Бумага, газеты - 6 рублей.Получилось немного,но все равно приятно. Возможно, вскоре тем, кто привык к безналу, деньги будут переводить сразу на карту.- Батарейки сдаются бесплатно. Но, к сожалению, не больше 10-ти батареек от одного человека. Их лучше всего принести в пакете, чтобы они не протекли по дороге. И засовываем в эти отверстия.- Ещё 10 придется принести завтра.Экопункты внедряют, как альтернативу дворовых сортировочных контейнеров, - говорит подрядчик "Биотехнологий".Александр Панфиленко, генеральный директор компании «Экоград»:- У нас был эксперимент. Мы устанавливали контейнера для раздельного сбора. Честно сказать, большая масса несортируемых отходов и тех, которые не идут во вторичное производство, попадает в эти контейнера.Мы избежим трудозатраты на сортировочный пункт..Это новинка для жителей области, и пользоваться ею придется учиться. Во всех пунктах естьподробная инструкция, как сдавать мусор, что можно и что нельзя.К сожалению сдать удалось не все. Но здесь есть специальный контейнер и в него можно положить всё не принятое вторсырье.Все, что попадет в Экопункт, будет реализовано на территории региона. Стекло в Гороховецком районе, пластик в Вязниковском, бумага - в Коврове и Владимире. Сами пункты вторсырья скоро должны появиться по всей 2-ой зоне.Александр Панфиленко, генеральный директор компании «Экоград»:- Следующий этап: Ковровский район, Вязниковский район и Гороховецкий. В течение следующего года мы 100 процентов охватим все территории.В Биотехнологиях говорят, что готовы меняться и ждут предложений по установке новых пунктов, расширению фракций, режиму работы... Их можно оставить в пункте или на сайтеЛюбовь Истратова, Илья Хлудов