Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса “Лучшая управляющая компания и Лучшее ТСЖ”. Акция проводится в третий раз подряд. За звание самой эффективной жилищной

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги конкурса “Лучшая управляющая компания и Лучшее ТСЖ”. Акция проводится в третий раз подряд. За звание самой эффективной жилищной организации боролись более 450 участников со всего региона. В этом году золото безоговорочно досталось ООО «МУПЖРЭП». Среди критериев победы – отсутствие задолженности за поставленные энергоресурсы, рассказала руководитель победившей управляющей компании. Галина