Директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил награду LCA-2020 в номинации «Лидер как коуч. Звезды, которые зажигают других».

Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов получил награду LCA-2020 в номинации «Лидер как коуч. Звезды, которые зажигают других». Наградой был отмечен подход к развитию команды ВТБ Капитал Инвестиции для достижения бизнес-целей: создания единой инвестиционной платформы, оказывающей полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов, и выход на лидерские позиции на рынке.В качестве коучинговых инструментов для реализации проекта использовались регулярные встречи лидера с командой менеджеров, тренинги, коучинг сессии, приглашение спикеров, командообразующие мероприятия, обучение Digital, а также оффсайты и таунхоллы, организуемые для всей команды ВТБ Капитал Инвестиции. Как отметили организаторы премии, это позволило поддержать профессиональное, личное и лидерское развитие, усилить мотивацию, работу над вовлеченностью, определить приоритетные цели и оценить возможности рынка и команды.В результате под руководством Владимира Потапова в кратчайшие сроки было запущено рекордное количество новых продуктов и сервисов для клиентов, в мае 2018 г. создано мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции для клиентов брокерского обслуживания, которое уже 2 года подряд признается лучшим в Рунете приложением в сфере инвестиций по версии РАЭК и Investfunds, и является флагманским продуктом ВТБ Капитал Инвестиции. Сегодня это – удаленное открытие брокерского счета, участие в первичных и вторичных размещениях акций на Московской бирже, доступ к более чем 10 000 различных инструментов, персонифицированные виртуальные ассистенты, определяемые в соответствии с инвестиционным риск-профилем клиента, возможности ставить цели для инвестирования, эксклюзивная аналитика. Число активных пользователей приложения уже превысило полмиллиона человек.ВТБ Капитал Инвестиции увеличили совокупный объем клиентских активов за 3 года в 3 раза. Только в 2020 г. рост составил 70 %. К настоящему моменту под управлением ВТБ Капитал Инвестиции – более 3,2 трлн руб. Общее количество клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за 3 года выросло в 3,7 раза и превысило 1 млн клиентов. Суммарный торговый оборот в этом году уже превышает 14 трлн рублей, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя за весь 2019 год.«Те темпы роста, которые нам удается демонстрировать, были бы невозможны без слаженной работы всей команды и той отдачи, которую она демонстрирует. Сегодня ВТБ Капитал Инвестиции – это коллектив единомышленников, которые ставят перед собой амбициозные цели, верят в то, что делают мир лучше и сами стремятся развиваться, чтобы развивать рынок частных инвестиций в России. Мотивация на результат, высокие цели и постоянная усердная работа – это наши принципы в работе. Мы благодарны за ту высокую оценку, которую мы получили в рамках премии LCA-2020», - отметили Владимир Потапов.Для справки:LCA - Leadership Coaching Awards - это первая национальная премия за достижения коучинга в организациях и бизнесе. Учреждена в 2017г. в честь 20-летия коучинга в России.