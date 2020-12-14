Тестирование школьников по БДД – ежегодное масштабное мероприятие, которое проходит во всех субъектах Российской Федерации в рамках реализации Федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

Тестирование школьников по БДД – ежегодное масштабное мероприятие, которое проходит во всех субъектах Российской Федерации в рамках реализации Федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Организатором проекта выступает МВД России при поддержке Министерства просвещения РФ.Тестирование является важной частью системной долгосрочной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и формированию у несовершеннолетних навыков безопасного участия в дорожном движении.За 11 месяцев 2020 г. на территории региона зарегистрировано 220 ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет, в которых погибли 3 ребенка и 245 получили ранения. Принятые в текущем году меры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма позволили снизить на 14,7% количество ДТП, на 62,5% число погибших и на 17,8% число раненых детей.В этом году впервые всероссийские мероприятия, очень значимые для детей, родителей и педагогов проводятся в нестандартном и еще непривычном дистанционном формате. В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» для школьников 5-11 классов предусмотрено всероссийское онлайн-тестирование детей на знание основ безопасного поведения на дорогах.Для проведения тестирования разработан специальный сайт www.знатокпдд.рф.Тестирование пройдет в формате онлайн последовательно по следующему графику:- для 5-7 классов - 14 декабря,- 8-9 классов - 15 декабря,- 10-11 классов - 16 декабря.Подведение итогов состоится 21 декабря.Победителями будут признаны школьники, которые за минимальное время дадут максимальное количество правильных ответов на поставленные вопросы.