Правительство Камчатского края и Фонд защиты дикой природы (WWF России) подписали соглашение о сотрудничестве. По словам главы региона Владимира Солодова, край будет делать ставку на развитие экологичных секторов экономики и туризма.

Правительство Камчатского края и Фонд защиты дикой природы (WWF России) подписали соглашение о сотрудничестве. По словам главы региона Владимира Солодова, край будет делать ставку на развитие экологичных секторов экономики и туризма.Природа – главное богатство Камчатки, подчеркнул Солодов. Он напомнил, что красоты полуострова ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Сохранение природы края – точка роста для местной экономики, отметил губернатор."В перспективе мы видим развитие экономики на Камчатке именно с основой на “зелёных” секторах, и туризм, направленный на расширение экологического мышления, – наша осознанная ставка", – сказал Солодов.Он напомнил, что филиал Фонда защиты дикой природы на Камчатке – один из старейших в России. Глава региона поблагодарил фонд за помощь в расследовании недавней экологической катастрофы у берегов полуострова.Необходимо объединить усилия и проработать инициативы по защите природного многообразия, подчеркнул губернатор. "Уверен, что соглашение станет основой для конкретных направлений по сотрудничеству между Камчатским краем и Фондом защиты дикой природы", – сказал он.Соглашение заключено на пять лет и может быть продлено. До 1 января стороны разработают план реализации договоренностей на следующий год.Руководитель WWF России Дмитрий Горшков отметил, что организация ведет с краем работу по созданию зон охраны морских млекопитающих. Перспективы есть и в развитии экологического туризма в регионе, отметил он. Камчатка может стать лидером в деле сохранения уникальных морей России, убежден Горшков.В свою очередь глава Камчатского представительства WWF России Сергей Рафанов заявил, что организация предоставит экспертную и финансовую поддержку в оценке рисков и минимизации угроз природе региона. "В частности, мы намерены содействовать внедрению на полуострове стратегической экологической оценки, оказать поддержку при разработке регионального паспорта климатической безопасности, привлечь экспертов к оценке техногенного воздействия на реках Вывенка, Пенжина, Асача, Мутная, Ича и Кирганик", – сказал он.