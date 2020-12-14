Накануне пресс-конференции местные жители опубликовали открытое письмо к президенту.

17 декабря в стране состоится ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Она пройдёт не в совсем обычном формате видеоконференции, который обусловлен коронавирусными ограничениями.Как водится, вопросов к Владимиру Владимировичу предостаточно. Поступают они из разных уголков страны, в том числе из Владимирской области.В редакцию «33Live.Ru» обратился председатель родительского комитета ФК «Металлург» Роман Федотов, который рассказал о ситуации с футболом в моногороде Кольчугино, расположенном в 100 километрах от столицы.«Численность населения вместе с районом – около 50 000 человек.Город стремительно стареет, молодёжь уезжает, металлургический завод имени Серго Орджоникидзе - флагман цветной металлургии СССР разорён и прекратил существование. Спортивная инфраструктура лишилась финансовой поддержки со стороны завода, а единственный на сегодня футбольный стадион «Металлург» находится в ужасном состоянии. Требуется его полная реконструкция», - рассказывает мужчина.Он отмечает, что желания у детей играть в футбол предостаточно, но условий для круглогодичных занятий спортом нет. Талантливая кольчугинская молодёжь в любое время года вынуждена тренироваться и играть на улице.«Местная власть разводит руками. Говорят, что на строительство ФОКа или спортивного манежа денег нет. Хотя у соседей в Александрове и Юрьев-Польском всё строится. И спорткомплексы, и катки.О каком доверии к власти можно говорить, если у нас такая ситуация с детским спортом? Помогите нам напрямую. Постройте если не дорогостоящий ФОК, то хотя бы футбольный манеж», - обращается к Президенту РФ Роман Федотов.Роман пояснил, что место под строительство есть. Срок возведения по каркасно-тентовой конструкции 45-60 дней. Есть технико-коммерческие предложения. Цена вопроса, по его оценкам, 25-35 млн. рублей.«Кольчугинский «Металлург» - неоднократный победитель и призёр чемпионата Владимирской области во времена СССР. Сейчас усилиями энтузиастов футбол возрождается. Набрали детские группы с 7 лет, всего более 150 детей. Нам нужен футбольный манеж. Помогите!», - резюмирует он открытое письмо к Владимиру Владимировичу.Добавим, что своё обращение он направил в адрес президента через сайт . Роман предлагает всем кольчугинцам объединиться, зайти на портал и направить аналогичные обращения.«Может быть тогда нас услышат!», - надеется он.