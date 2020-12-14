Владимирская молодёжь преодолевает уже третий по счёту “Политический рубеж”. Под таким названием в нашем городе проходят саммиты молодых парламентариев. Третий по счёту из-за

Владимирская молодёжь преодолевает уже третий по счёту “Политический рубеж”. Под таким названием в нашем городе проходят саммиты молодых парламентариев. Третий по счёту из-за коронавирусных ограничений перенесли в онлайн, но от этого менее масштабным он не стал. На связь с нашей областью вышли молодые парламентарии из 26 субъектов страны – чтобы обсудить закон о молодежной политике