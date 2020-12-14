Прохожие, увидев на улице мужчину со следами крови на одежде, вызвали скорую помощь.

8 декабря в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц Кольчугина обнаружен мужчина с ранением. По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший был госпитализирован.Впоследствии мужчина сказал полицейским, что не знает, кто нанес ему ранение.По подозрению в причинении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотрудники полиции задержали 42-летнего приятеля потерпевшего.Установлено, что в ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого фигурант ударил приятеля ножом, после чего последний покинул квартиру. Прохожие, увидев на улице мужчину со следами крови на одежде, вызвали скорую помощь.Объяснить, почему сразу не изложил полицейским обстоятельства получения ранения, потерпевший не смог.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде ареста.