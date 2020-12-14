Это случилось накануне, сообщил в соцсетях его сын.

Это случилось накануне, сообщил в соцсетях его сын.Ассирийская фамилия Бит-Ишо во Владимире знакома многим. Семен Баделевич, или Борисович (более привычное для русское слуха отчество), 47 лет жизни отдал заводу "Автоприбор".Работать на "Автоприборе" Семен Бит-Ишо началсо сборки спидометров, но трудолюбивый специалист быстро сталзамначальника по кадрам и социальным вопросам, где отработал 32 года. При Бит-Ишо "Автоприбором" было построено много домов, детских садов и больничный корпус в Добром. Он успевал побывать на каждом объекте, поговорить со строителями, будущими жителями. Настоящая работа шла"не в кабинете".Более 30 лет он управлял кадровой политикой предприятия, а в последние годы был председателем Совета директоров.Труд Семена Борисовича отмечен многочисленными наградами. Имеет звание “Заслуженный машиностроитель РФ”, награжден орденом “Знак Почета”, юбилейной медалью “За доблестный труд” и многими другими.