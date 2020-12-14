Экологическая катастрофа в Камешковском районе ликвидирована. На железной дороге в районе станции Новки-1 завершили работы по обеззараживанию почвы.

Экологическая катастрофа в Камешковском районе ликвидирована. На железной дороге в районе станции Новки-1 завершили работы по обеззараживанию почвы.Напомним, 16 ноября вблизи станции Новки-1 Камешковоского района на ходу опрокинулись 34 цистерны. В общей сложности вылилось примерно полторы тысячи тонн мазута. Чтобы собрать вещество, дорожники нагревали почву и откачивали нефтепродукты. Далее землю вывозили для дальнейшего и полного обеззараживания. Вырезанные куски засыпали новым грунтом, общая площадь которого составила почти 7 тысяч квадратных метров.Юрий Большаков, начальник центра охраны окружающей среды Горьковской железной дороги:- Загрязнение окружающей среды отсутствуют. На данной территории, которой мы провели работы в соответствии с утвержденным планом 9880 квадратных метров. Я считаю, что работа проведена колоссальная))Юрий Маслов, заместитель главного инженера Горьковской железной дороги:- Вывезено почти 20 тысяч кубов загрязненного грунта на временные площадки. Около 10 тысяч кубов уже вывезены на площадки временного накопления в Ярославль и Дзержинск для того, что бы утилизировать их на этих площадках.В течении зимы работники будут продолжать мониторинг экологической ситуации. Весной проведут последние работы по обеззараживанию - биорекультивацию почвы. Распылят специальный состав, который уничтожит остатки мазута в почве.