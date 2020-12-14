"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы задержан подозреваемый в хищении денег мошенническим путем", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы задержан подозреваемый в хищении денег мошенническим путем.Предварительно установлено, что на телефон москвичке поступил звонок от неизвестного. Он представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в Краснодаре на ее имя оформлен кредит. Злоумышленник пояснил, что для отмены данной операции женщине необходимо оформить новую заявку на кредит, а затем перевести полученные деньги на указанный им счет. Потерпевшая выполнила требования звонившего, а когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Общая сумма ущерба превысила 850 тысяч рублей.Следователем ОМВД России по Хорошевскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан в Измайловском проезде. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.