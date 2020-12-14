Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал единственное условие, при котором в мире завершится пандемия коронавируса. Заявление главы ведомства привел Российский фонд прямых инвестиций.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал единственное условие, при котором в мире завершится пандемия коронавируса. Заявление главы ведомства привел Российский фонд прямых инвестиций.Ситуация с распространением COVID-19 в мире остается напряженной. По последним данным, общее число заразившихся составляет 72,7 миллиона. В первую тройку стран по количеству инфицированных входят Соединенные Штаты, Индия и Бразилия.Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что пандемия завершится только после вакцинации населения всего мира. В связи с этим жители всех стран должны иметь равный доступ к эффективным и безопасным вакцинам.Академик РАН Александр Гинцбург выразил надежду, что в следующем году большинство россиян привьются от коронавируса нового типа. По его словам, это поможет существенно снизить масштабы пандемии и сформировать долгосрочный иммунитет.Отметим, что эпидобстановка в России также усложнилась. Суточный прирост заразившихся составляет 27-29 тысяч. Всего с начала пандемии заболели 2,68 миллиона граждан. Выздоровели 2,12 миллиона человек, умерли 47,3 тысячи пациентов.Ранее в Кремле заявили, что . Решение об ужесточении ограничений остается за властями каждого отдельного региона.