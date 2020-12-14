К женщине подошли неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, посадили в автомобиль. Ее отвезли в лесополосу в Московской области, где стали требовать денежные средства в размере 150 миллионов рублей...

«Оперуполномоченные УВД по ВАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Гольяново г. Москвы и с сотрудниками ППСП ОМВД России по району Северное Измайлово г. Москвы задержали четверых подозреваемых в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратилась 29-летняя иностранка. По словам заявительницы, когда она вышла из квартиры на Щелковском шоссе, к ней подошли неизвестные и, угрожая предметом, похожим на нож, посадили в автомобиль. Затем они забрали ее телефон и отвезли в лесополосу в Московской области, где стали требовать денежные средства в размере 150 миллионов рублей. Женщина сообщила, что такой суммы у нее нет, но она может позвонить знакомому для сбора денег.После разговора потерпевшая сообщила, что он может отдать только 270 тысяч рублей. Злоумышленники согласились и попросили передать деньги через таксиста. Также зная, что родственник потерпевшей является хозяином фирмы по оптовой торговле искусственными цветами, мужчины потребовали привезти им несколько фур с товаром. Один из подозреваемых заказал в транспортной компании машины, которые были отправлены на оптовую базу на Открытом шоссе для загрузки товара. После того, как машины были загружены, подозреваемые посадили заявительницу в такси и отправили к дому.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в Москве и Московской области были задержаны четверо подозреваемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 20 до 24 лет. Часть денежных средств подозреваемые потратили на свои нужды, а часть суммы удалость изъять. Также был изъят весь похищенный товар.Следствием ОМВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73