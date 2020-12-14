Всероссийская перепись населения станет не только первой цифровой, но и безопасной.

Всероссийская перепись населения станет не только первой цифровой, но и безопасной.Жители самостоятельно смогут заполнить переписной лист на портале Госуслуг - сервис будет доступен с 1 по 25 апреля. Переписаться можно будет и в многофункциональных центрах. А при обходе домов и квартир переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.Специалисты по киберрискам подчёркивают, что вся информация передаётся по защищённым каналам связи. А с устройства невозможно извлечь какие-либо данные. В Росстате сообщили, что по окончании Всероссийской переписи, планшеты, по поручению президента, будут переданы в медицинские и образовательные организации.