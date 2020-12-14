Любителям рыбалки и активного зимнего отдыха напомнили о правилах поведения на льду. ( Судогодский район ) Сотрудники МЧС вновь вышли на водоёмы с профилактической миссией. Причём, на этот

Любителям рыбалки и активного зимнего отдыха напомнили о правилах поведения на льду. ( Судогодский район ) Сотрудники МЧС вновь вышли на водоёмы с профилактической миссией. Причём, на этот раз спасатели передвигались не пешком, а на судне с воздушной подушкой. Технические характеристики “Пегаса” позволяют использовать его для движения по различным поверхностям, в том числе по тонкому