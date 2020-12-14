Психолог Николай Трушель считает, что среди амбициозных
людей часто встречается синдром эмоционального выгорания. Он перечислил 14
наиболее распространенных признаков этого недуга.
Среди ..
Психолог Николай Трушель считает, что среди амбициозных
людей часто встречается синдром эмоционального выгорания. Он перечислил 14
наиболее распространенных признаков этого недуга.
Среди них – постоянная усталость, нежелание общаться, частое
сердцебиение, частая бессонница, апатия, потеря аппетита, напряжение,
забывчивость и раздражительность. Трушель обратил внимание, что при обнаружении
большинства из указанных симптомов следует обратиться за квалифицированной
помощью, сообщает