Подросткам понравилось данное мероприятие, ведь они узнали много нового и полезного, некоторые из них изъявили желание связать свою жизнь с юриспруденцией...

Сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с начальником правового отдела УВД по ТиНАО провели видеоконференцию, посвященную Дню Конституции Российской Федерации.12 декабря по всей стране отмечается День Конституции Российской Федерации, сотрудники ОГИБДД УВД по ТиНАО капитан полиции Елена Зайцева и лейтенант полиции Анастасия Дербилова, а также начальник правового отделения УВД по ТиНАО подполковник внутренней службы Светлана Зайцева провели онлайн встречу с преподавателями и учениками школы № 2070. Во встрече приняли участие более 40 школьников.Светлана Зайцева провела с ребятами лекцию о правовой грамотности и проверила их знания Конституции РФ. Инспекторы ОГИБДД в свою очередь напомнили участникам встречи о необходимости соблюдения правила дорожной безопасности. Подросткам понравилось данное мероприятие, ведь они узнали много нового и полезного, некоторые из них изъявили желание связать свою жизнь с юриспруденцией.«Конституция является одним из высших правовых нормативных актов, а также обладает наивысшей юридической силой. Документ закладывает основы государственного строя и гарантирует каждому гражданину право на свободу. Современный человек должен знать свои права и гражданские обязанности, закрепленные в законодательстве», - отметил начальник правового отделения УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Светлана Зайцева.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57